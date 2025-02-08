Şeyh Edebali Havzası'nda Restorasyon İncelemesi - Son Dakika
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Şeyh Edebali Havzası'nda Restorasyon İncelemesi

Şeyh Edebali Havzası\'nda Restorasyon İncelemesi

Vali Aygöl, restorasyon çalışmalarıyla havzanın turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

08.02.2025 12:19
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'ndaki restorasyon çalışmalarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şeyh Edebali Havzası'ndaki çalışmalarla kentin kültürel mirasının korunması ve turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada inceleme sırasındaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, havzanın tarihi mirasına sahip çıkılması için gerçekleştirilen çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

Restorasyonun ardından bölgenin önemli bir turizm ve kültür merkezi hale geleceğini vurgulayan Aygöl, "Tarihi dokusunu artıran bölge, misafirlerini ağırlamaya ve şehrimizin turizmine katkı sağlamaya hazırlanıyor." değerlendirmesini yaptı.

İncelemede Aygöl'e, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şeyh Edebali Havzası'nda Restorasyon İncelemesi - Son Dakika

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