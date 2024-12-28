Şeyh Hatem'den Suriye'de Birlik Çağrısı - Son Dakika
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Şeyh Hatem'den Suriye'de Birlik Çağrısı

Şeyh Hatem, Suriye'deki Alevi toplumuna birlik olma çağrısı yaparak yeni sürece destek verdiklerini belirtti.

28.12.2024 12:51
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Suriye'deki Alevi toplumunun önde gelen isimlerinden Şeyh Hatem, devrilen rejimin zulmeden bir yapı olduğunu belirterek "Suriye'deki tüm mezheplere 'Sen benim kardeşimsin ve sevdiğimsin, ben de senin gözünde böyle olmak istiyorum.' diyorum. Hadi gelin el ele verip her yerde çalışalım." dedi.

Hatem, Suriye'deki gelişmeleri ve beklentilerini AA'yla paylaştı.

Hatem, "Suriye'de savaş durdu. Bu durum beni ve çevremdekileri çok mutlu ediyor. Artık taraflar arasında savaşı aktaran haberler ajansları ve kanallar kalmadı. Bu da yeni süreci bize başladığını gösteriyor. Bu süreçte herkes kendi alanında yapıcı olmalı. Hayat ancak birbirini tamamlayınca sürer." dedi.

Yeni yönetim gelmeden önce sistemde arızalar olduğuna işaret eden Hatem, "İlk yaptığımız şey, bu yeni sürece destek verdik. Bunu dile getirdik. Bu destek rastgele bir şey değil. Bu süreçte, bize gerçek anlamda zulmeden bir rejimden adaleti yaşayabileceğimiz bir siteme geçtiğimizi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplumun yeni gelişmelere karşı birlik ve beraberlik içinde olması halinde zulümden, az gelişmişlikten ve zorluklardan kurtulacaklarını anlatan Hatem, kendilerini azınlık değil, toplumun önemli bir bileşeni olarak gördüklerini vurguladı.

Hatem, toplumun bileşenleri arasında diyaloğun önemine dikkati çekerek "Rejim bizi bundan mahrum bırakmıştı, sadece siyasi söylemde üretiyordu." diye konuştu.

"Hadi gelin el ele verip her yerde çalışalım. Vatan hepimizin, kimsenin şahsi mülkü değil"

Suriye'nin bazı illerinde bazı grupların meydanlarda toplanarak mezhepsel sloganlar atmasına da değinen Hatem, şunları kaydetti:

"Lazkiye ve diğer illerde gördüklerimizi belli ölçülerde analiz etmek lazım. Şimdi bu eylemcilerin bazıları ülke çıkarları yerine faydalandıkları çıkarlar için çıktılar. Halep'teki Alevi Müslümanlara ait bir mezara saldırı sonrası galeyana gelen gençlerimiz bir suç işlemedi, sarf ettikleri bazı sözlerle hata yaptılar. Biz bu tür söylemleri ve eylemleri kınıyoruz. Yeni yönetimin elinde Musa asası yok ancak belli öncelikleri çözüme kavuşturdular. Bu öncelikler inşallah sürecin sonunda halkın beklentilerini karşılar. Buradan inşallah iyimserliğin ve yakın zamanda da güvenliğin hakim olacağını okuyorum."

Hatem, yeni dönemden iyimser olduğunu vurgulayarak "Suriye'deki tüm mezheplere 'Sen benim kardeşimsin ve sevdiğimsin, ben de senin gözünde böyle olmak istiyorum.' diyorum. Hadi gelin el ele verip her yerde çalışalım. Vatan hepimizin, kimsenin şahsi mülkü değil. Vatan bir mirastır. Atalarımızdan bize kaldı, biz de torunlarımıza bırakacağız." değerlendirmesini yaptı.

"İslamiyet'te umutsuzluğa yer yok" diyen Şeyh Hatem, yeni yönetimden ve gelecekten ümitvar olduklarını dile getirdi.

Hatem, "Lazkiye'de yönetimin liderleri ile yaptığımız görüşmeler ve (Suriye'deki yeni yönetimin lideri) Sayın Ahmed Şara'nın açıklamalarına bakacak olursak bence aklı başında bir yönetim var. Ne söylediğini bilen, ülkenin yabancılarla değil evlatları aracılığıyla inşa edilmesini isteyen bir yönetim var. Bu adamların barışı ve güveni hedefleyen projeleri var. Ben çok iyimserim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, lazkiye, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeyh Hatem'den Suriye'de Birlik Çağrısı - Son Dakika

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