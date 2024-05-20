Seyhan Belediyesi 19 Mayıs Spor Şöleni düzenledi - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi 19 Mayıs Spor Şöleni düzenledi

Seyhan Belediyesi 19 Mayıs Spor Şöleni düzenledi

Seyhan Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla '19 Mayıs Spor Şöleni' düzenledi. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

20.05.2024 13:37  Güncelleme: 14:16
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(ADANA) - Seyhan Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Spor Şöleni" düzenledi. Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğü'nün organizasyonun planlanan şenliğe gençler büyük bir katılım gösterirken, vatandaşlar ise gösterileri heyecanla takip etti.

Seyhan'da Söğütlü Spor Tesisi'nde düzenlenen futbol turnuvasıyla başlayan 19 Mayıs Spor Şöleni, Emre Gönlüşen Spor Kompleksi'nde yapılan kaygan voleybol, canlı langırt, ayak bilardosu, su savaşı, twister, çuval yarışı, langırt, labirent, kerplunk, halka atma,  bardak oyunu, çapraz voleybol, badminton, plaj voleybolu, cimnastik ve karate gösterilerinin ardından Hadırlı Yüzme Havuzu'nda yapılan yüzme yarışları ile son buldu.

Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"19 Mayıs çok önemli bir gün. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk gençliğine armağan ettiği bu önemli günde değişik spor etkinlikleri düzenleyerek gençlerimizi bir araya getirdik. Katılımın fazla olması bizleri son derece mutlu etti. Spor şöleninin 19 Mayıs coşkusu içerisinde, gençleri mutlu edecek bir şekilde düzenlenmesi adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak tam destek veren Seyhan Belediye Başkanı'mız Oya Tekin ile bu önemli organizede coşkumuza ortak olup bizleri yalnız bırakmayan ailelere teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seyhan Belediyesi 19 Mayıs Spor Şöleni düzenledi - Son Dakika

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