Seyhan Belediyesi Kurban Kesim Hizmeti Verdi - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi Kurban Kesim Hizmeti Verdi

Seyhan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ilçede kurduğu 9 farklı noktada, vatandaşlar için 4 bin 734 adet kurbanın kesimini ücretsiz gerçekleştirdi. Başkan Oya Tekin, huzurlu bir bayram geçirmek için titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

21.06.2024 12:13
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(ADANA) - Seyhan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ilçede kurduğu 9 farklı noktada, vatandaşlar için 4 bin 734 adet kurbanın kesimini ücretsiz gerçekleştirdi.

Seyhan Belediyesi'nin dini vecibelere uygun, hijyenik koşullarda, uzman kasaplar tarafından veteriner hekimler ve sağlık ekiplerinin gözetiminde verdiği ücretsiz kurban kesim hizmetinde, temizlik ekipleri ile güvenlik ve zabıta ekipleri de görev yaptı.

8 ayrı alanda kurban satışı, 9 ayrı noktada ise kesim hizmeti gerçekleştirerek bir kurban bayramını daha geride bırakmanın huzuru içerisinde olduklarını belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Vatandaşlarımızın bayramı huzurlu bir şekilde gerçekleşmesi adına tüm birimlerimiz ile titiz bir çalışma uyguladık. Başta belediye personelimiz olmak üzere emek sarfeden herkese teşekkür ediyorum. Seyhan'ı daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek için titizlik ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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