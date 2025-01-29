Seyhan Belediyesi'ne Haciz Uygulandı, Başkan Tekin'den Açıklama

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(ANKARA)- Seyhan Belediyesine geçmiş dönemde ödenmeyen borçlar nedeniyle haciz işlemi uygulandı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Bu durum CHP'li belediyelerin merkezi hükümet tarafından silkelenmesinin bir sonucudur. Bu sonuç işte bugün makam haczi olarak sembolleştirildi. Bizi hiçbir şey yıldıramaz. Biz umudumuzla, ilk günkü kararlılığımızla hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Adana'nın CHP'li Seyhan Belediyesine geçmiş dönem borçlarında dolayı haciz geldi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Başlatılan haciz işlemi, maalesef önceki dönemin mali politikalarının ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle ağırlaşan borç yükünün bir sonucu olarak karşımıza çıkmıştır." ifadelerine yer verildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Bugün basına yansıyan ve belediyemiz aleyhine başlatılan haciz işlemi, maalesef önceki dönemin mali politikalarının ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle ağırlaşan borç yükünün bir sonucu olarak karşımıza çıkmıştır. Göreve geldiğimizde, seçim bütçesi uygulanmış ve yüksek borçlarla devredilmiş bir belediye ile karşılaştık. Belediyemiz, o dönem alınan meclis borçlanma yetkileri ile çekilen banka kredilerine rağmen, bu kredilerle dahi ödenmeyen borçların yükü altında bırakılmıştı.

Bu tabloya, 1 Mart 2024 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile %140 oranında artırılan personel maaşları, aynı oranda yükselen vergi ve SGK borçları da eklenmiştir.Önceki dönemde bozulan mali disiplin, belediyemizin ekonomik olarak daha da zor bir sürece girmesine neden olmuştur. Üstelik merkezi hükümet tarafından bütçeden gelen paylarımızın %40'ının kaynakta kesilmesi, mevcut durumumuzu daha da ağırlaştırmıştır.Bu zorlu tabloya rağmen, Seyhanlı hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak adına tüm olanaklarımızı zorlayarak hizmet üretmeye devam ettik.

"Piyasa borçlarına rağmen halkımızın en temel ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettik"

Seyhan'da iş yapan iş insanlarımızın katkılarıyla Kent Lokantaları açarak dar gelirli yurttaşlarımız için uygun fiyatlı, kaliteli yemekler sunmayı başardık. Parklarımızın bakımı için yüksek bütçeli ihaleler yapmaktansa, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadınlarımızın çalışmasını sağlayarak hem istihdam yarattık hem de mali tasarruf sağladık.Tüm bu çabalarımıza rağmen, geçmişten devraldığımız mali yük, piyasaya olan borçlarımızın ödenmesinde aksamalara neden olmuştur. Ancak bu durum karşısında, Seyhan Belediyesi olarak güçlü bir irade ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz, şeffaf ve çözüm odaklı bir şekilde borçlarımızı ödemek ve mali disiplini yeniden sağlamak olacaktır.Seyhanlı hemşehrilerimizin bu süreçteki sabrı ve desteği en büyük gücümüzdür. Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğimize olan inancımız tamdır. Belediyemiz, halkımızın refahı için gereken her adımı atmaya devam edecektir."

Haciz işleminin yapıldığı makam odasında kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Oya Tekin Seyhan halkını hiçbir şekilde mağdur etmeyecekleribe belirterek şu değerlendeirmede bulundu:

"Zaten seçim sürecinde bunu çok rahatlıkla ifade etmiştim benim makamım sokaklar olacaktı bu mekanlar değildi zaten. 9 aydır bunu gösterdiğimi düşünüyorum Seyhanlıya. Bugünkü bu haciz işlemi sembolik bir işlemdir tabiki. Haciz konusu alacağı karşılamaktan çok uzak. Dengelenemez bir rakamdır zaten burdaki masa ve sandalye. Tamamen sembolik bir hacizdir. CHP'li belediyelerin hizmet yapmalarını engellemeye yönelik anlayışın bugün burda bir ifadesidir bu.Yapacağımız basın açıklamasında daha detaylı bilgilendireceğiz sizleri.

1 Nisan itibarıyla göreve başladığımızda burda bir seçim bütçesi uygulanmıştı ve mali disiplin bozulmuştu. Bu bozulan mali disiplin ve şartlar altında biz söz verdiğimiz gibi Seyhanlının refahı ve mutluluğu için hizmet etmeye devam ettik elimizdeki kıt imkanlarla. Hizmet anlayışımızı ve kaynaklarımızı değiştirmeye çalıştık. Kent lokantaları açtık. Sosyal projeler kapsamında kadınlara iş imkanı sağladık. Bu şartlar altında çalışırken bugün de bir hacizle karşılaştık. Ama tabiki bu sadece piyasa borçları değil aynı zamanda CHP'li belediyelerin merkezi hükümet tarafından silkelenmesinin bir sonucudur. Bu sonuç işte bugün makam haczi olarak sembolleştirildi. Bizi hiçbir şey yıldıramaz. Biz umudumuzla, ilk günkü kararlıığımızla hizmetlerimize devam ediceğiz. Seyhanlıyı hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Bu bir başlangıçtır mücadeleye tabiki devam edeceğiz."