Seyhan Belediyespor'dan Çifte Şampiyonluk

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(ADANA) - Seyhan Belediyespor Kulübü Satranç Takımı oyuncuları Efsa Uğurel ve Kayra Tamer Şen, Adana Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası'nda kendi yaş kategorilerinde şampiyon oldu. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Seyhan'ımızda başarılı sporcuların artması için spora ve sporcuya desteğimizi esirgemeyeceğiz" dedi.

Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası'na katılan Seyhan Belediyespor Kulübü Satranç Takımı oyuncuları Efsa Uğurel 17 yaş kızlar kategorisinde; Kayra Tamer Şen ise 14 yaş genel kategorisinde birinci oldu.

Efsa Uğurel ile Kayra Tamer Şen'i başarılarından dolayı kutlayan Seyhan Belediye Başkanı ve Seyhan Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Oya Tekin, "Şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyoruz. Arka arkaya gelen birincilik haberleriyle bizlere bu müthiş gururu yaşatan şampiyon sporcularımızı ve antrenörümüzü yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Seyhan'ımızda başarılı sporcuların artması için spora ve sporcuya desteğimizi esirgemeyeceğiz" diye konuştu.