Seyir Halindeki Araçta Yavru Kedi Kurtarıldı

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Seyir halindeyken aracından gelen sesi fark eden sürücü, soğuktan motora sığınan yavru kediyi kurtardı

Sürücü Bilal Oltu: "Aracımla hareket halindeydik daha sonra içeriden bir kedi sesi geldi"

HATAY - Hatay'da soğuk havada araç motoruna sığınan yavru kediyi seyir halindeyken fark eden sürücü, hayvanı vatandaşların yardımıyla kurtardı.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Hatay'da da kendini hissettirdi. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü İskenderun ilçesi Mete Aslan bulvarında soğuk havada üşüyen bir kedi araç motoruna sığındı. Aracıyla bir süre yolculuk yaptıktan sonra yavru kedinin miyavlamasını fark eden sürücü Bilal Oltu, hayvanı kurtarmak için mücadele başlattı. Yavru kedi, araç sahibi ve vatandaşları mücadelesiyle kurtarıldı.

"Aracımla hareket halindeydik daha sonra içeriden bir kedi sesi geldi"

Aracıyla hareket halindeyken gelen sesle kediyi fark ettiğini belirten 56 yaşındaki Bilal Oltu, "Aracımla hareket halindeydik daha sonra içeriden bir kedi sesi geldi. Önce biz dışarıdan geldiğini zannettik fakat yine de durduk. Kontrol ettiğimizde aracın motor kısmına saklanmış küçük bir yavru kedi gördük ve kurtardık. Gördüğünüz gibi yaramaz bir kedi" ifadelerini kullandı.