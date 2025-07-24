Seyitgazi\'de Orman Yangını: Sarıcaova Köyü Tahliye Edildi

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, rüzgarın etkisiyle Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale 3'üncü gününde sürüyor. İki kent sınırındaki Sarıcaova köyü tedbir amaçlı tahliye edildi.

Seyitgazi'de önceki gün sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle komşu il Afyonkarahisar'a doğru yönelen alevlerin ilerlemesini engellemek için sabaha kadar ekipler mücadele verdi. Alevlerin Afyonkarahisar'a ilerlemesi durdurularak kontrol altına alındı. Dün rüzgarın etkisiyle yangın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü il sınırındaki ormana sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken; iş makinelerinin açtığı yollardan yüksek tepelere ulaşan orman işçileri, alevleri söndürmek için büyük mücadele verdi.

KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin tehdidi altındaki Sarıcaova köyü, tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması ve söndürme çalışmasının kolaylaşması için iş makineleriyle ağaçları kesip, orman içerisinde yol açtı. Gökyüzünü saran duman güneşin görünmesini engelledi.