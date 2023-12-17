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Seyyar köfteciye dalan TIR'ın çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Seyyar köfteciye dalan TIR'ın çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyyar köfteciye dalan bir TIR'ın çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

17.12.2023 - 15:29,
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KOCAELİ'nin Derince ilçesinde önceki gece seyyar köfteciye dalan TIR'ın çarpması sonucu yemek yiyen 5 kişinin yaralandığı kazada, durumu ağır olan Osman Yağmuroğlu (45), tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Polisin, kaçan TIR sürücüsünü yakalama çalışması sürüyor.

Kaza, cuma günü saat 22.00 sıralarında Derince ilçesi Liman Işıklar mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 06 FP 0745 plakalı TIR, yol kenarında seyyar köftecide yemek yiyen müşterilerin arasına daldı. Kazada, köftecide bulunan Orhan O., Halit Ü., Cihan M., Mevlüt Ç. ve Osman Yağmuroğlu yaralanırken, TIR sürücüsü ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. TIR'ın çarptığı bir otomobil ve bir kamyonette de hasar oluştu.

KURTARILAMADI

Yaralılardan durumu ağır olan Osman Yağmuroğlu, tedavi gördüğü Koceli Şehir Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Yağmuroğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi olan Zonguldak'a gönderildi. Bu arada Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren diğer 4 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan TIR sürücünün yakalanması için ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Polis, çalışmalara rağmen henüz TIR sürücüsüne ulaşamadı. Ekiplerin sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)

Seyyar köfteciye dalan TIR\'ın çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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