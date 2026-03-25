Seyyar Satıcı ile Zabıta Arasında Kavga: 2 Yaralı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde seyyar satıcı ile zabıta ekipleri arasında çıkan kavgada 2 zabıta personeli yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı. Yaşanan arbede, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün ilçede bulunan Dr. Nuri Bayar Caddesi'nde meydana geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşların şikayeti üzerine cadde üzerinde çilek satışı yapan seyyar satıcının yanına gitti. Seyyar satıcı, hakkında işlem başlatan zabıta ekiplerine tepki göstererek yanındaki kişiyle birlikte saldırdı. Yaşanan arbede sırasında 2 zabıta personeli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kavga çevredeki esnafın araya girmesiyle son buldu. Yaralanan zabıta personelleri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin başına 5, diğerinin ise 2 dikiş atıldığı öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan arbede, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.