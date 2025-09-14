Seyyar Satıcı Zabıtalara Saldırdı - Son Dakika
Seyyar Satıcı Zabıtalara Saldırdı

14.09.2025 15:06
Malatya'da seyyar satıcı zabıta personeline saldırdı, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki zabıta personelini darbeden ve araca zarar veren seyyar satıcı gözaltına alındı.

Niyazi Mahallesi'nde seyyar satıcı B.T, tezgahını kaldırmak isteyen iki zabıta personelini darbetti, zabıta aracına taş atarak zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli B.T, polis ekiplerince gözaltına alındı. Hafif yaralanan iki zabıta personeli ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
