Seyyar Satıcıdan Zabıta Ekiplerine Tepki

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Tekirdağ'da zabıta memurlarıyla tartışan seyyar satıcı, kamyonetindeki peynirleri yere dökerek tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, zabıta ekipleri Hükümet Caddesi'nde peynir satışı yapan seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.

Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara işlem yaptığı sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine satıcılardan Yüksel Açıkgöz, kamyonetindeki peynirleri yere saçarak tepki gösterdi.

Denetimde 300 kilogram peynire imha edilmesi için el konuldu. Tutanak tutulmasının ardından peynirler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.