Sezgin Tanrıkulu: "Hukuk Kuralları İçinde, Adil Bir Biçimde Bu Zulmün, Bu Zalimliğin Hesabını Soracağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sezgin Tanrıkulu: "Hukuk Kuralları İçinde, Adil Bir Biçimde Bu Zulmün, Bu Zalimliğin Hesabını Soracağız"

29.01.2026 13:10  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Marmara Cezaevi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'de hukukun işleyişinin değiştiğini ve insanların suçlamalar olmadan haksız yere tutuklandığını belirtti. Tanrıkulu, 'Adil bir biçimde bu zulmün hesabını soracağız' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları ve siyasetçileri ziyaret etti. Tanrıkulu, " Türkiye'de sistem değişti. Artık önce insanlar cezaevine konuluyor, sonra iddialar yazılıyor. İddiaların ispatlanmasına bile gerek görülmüyor. Bir itirafçı bulunur; elverişli olan zaten istenileni söyler. İnsanlar suçsuz olduklarını ispatlamaya zorlanıyor ama ispatlasalar bile tahliye olma ya da ceza almama ihtimalleri ortadan kaldırılıyor. Bunların hepsini biliyoruz, hepsini takip ediyoruz, hepsinin farkındayız. Şu da çok iyi bilinsin; bu dönemi unutmayacağız. Hukuk kuralları içinde, adil bir biçimde bu zulmün, bu zalimliğin hesabını soracağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarını ve siyasetçileri ziyareti sonrası açıklama yaptı. Tanrıkulu şunları kaydetti:

"Burası bir yandan duruşma salonlarının olduğu, diğer yandan Avrupa'nın en büyük duruşma salonunun inşa edildiği devasa bir alan. Aynı zamanda binlerce tutuklu ve hükümlünün bulunduğu bir cezaevi. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmaları kapsamında tutuklananlar değil; avukatlar, aktivistler, siyasetçiler ve binlerce adli mahkum burada. Hepsi adil yargılanmadıklarını söylüyor.

"Bu dönemi unutmayacağız"

Marmara Cezaevi, bugün Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yarattığı zulmün simgelerinden biri haline gelmiş durumda. Aslında son 24 yıldır yanı başımızda süren büyük bir 'duruşma' var. Sorun sadece devam eden davalar değil, iddianamesi bile yazılmayan dosyalar. Örneğin Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, dokuz ayı aşkın süredir tutuklu ve hala iddianamesi yazılmadı. Dosyada toplam 7 şüpheli var. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'in dosyasında da altı, yedi şüpheli bulunmasına rağmen iddianame bekletiliyor. Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Şile… Hepsi aynı durumda. Peki ne yapılmaya çalışılıyor? Açıkça şudur: 'Önce tutuklayalım, cezaevine atalım; nasıl olsa sonra bir suç buluruz.' Türkiye'de sistem değişti. Artık önce insanlar cezaevine konuluyor, sonra iddialar yazılıyor. İddiaların ispatlanmasına bile gerek görülmüyor. Bir itirafçı bulunur; elverişli olan zaten istenileni söyler. İnsanlar suçsuz olduklarını ispatlamaya zorlanıyor ama ispatlasalar bile tahliye olma ya da ceza almama ihtimalleri ortadan kaldırılıyor. Bunların hepsini biliyoruz, hepsini takip ediyoruz, hepsinin farkındayız. Şu da çok iyi bilinsin; bu dönemi unutmayacağız. Hukuk kuralları içinde, adil bir biçimde bu zulmün, bu zalimliğin hesabını soracağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Umutsuz da olmayın."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Türkiye, Cezaevi, Marmara, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sezgin Tanrıkulu: 'Hukuk Kuralları İçinde, Adil Bir Biçimde Bu Zulmün, Bu Zalimliğin Hesabını Soracağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:20:04. #7.11#
SON DAKİKA: Sezgin Tanrıkulu: "Hukuk Kuralları İçinde, Adil Bir Biçimde Bu Zulmün, Bu Zalimliğin Hesabını Soracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.