SGK Avukatına Silahlı Saldırı: İddianame Hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SGK Avukatına Silahlı Saldırı: İddianame Hazırlandı

08.03.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ı silahlı saldırı sonucu öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Yalova'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ı silahlı saldırı sonucu öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, malulen emeklilik talebi, şartları oluşmadığı için reddedilen sanık H.H'nin (57), SGK İl Müdürlüğüne açtığı davayı da kaybettiği belirtildi.

Kurum tarafından 53 bin lira vekalet ücreti çıkarılan ve bu borcunu ödemeyen H.H'nin kredi kartına bloke konulması üzerine 7 Ocak'ta SGK İl Müdürlüğüne geldiğine yer verilen iddianamede, sanığın kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüştüğü sırada yanındaki tabancayla ateş açtığı aktarıldı.

İddianamede savunmasına da yer verilen H.H, kredi kartına bloke konulmasının zoruna gittiğini bildirdi.

H.H, olaydan 1 gün önce SGK İl Müdürlüğüne giderek Polat'ın telefon numarasını aldığını, konuyu anlattığı Polat'ın "Yarın gel konuşalım." demesi üzerine, gidip onu vurarak sakat bırakmayı düşündüğünü kaydetti.

Silahı beline koyup SGK'ya gittiğini, Polat'ın "Anlaşalım, dur, yapma." demesi üzerine, "Daha önce anlaşalım demiyordun, niye bana haber vermeden benim hesaplarıma el koydun." diyerek bir el ateş ettiğini belirten sanık, Polat ayağa kalktığında da 2 el daha ateş ederek odadan kaçtığını anlattı.

Güvenlik, şüphelinin ayağında platin olduğunu düşünmüş

İddianamede, Polat ile aynı odada çalışan tanık Z.A'nın ifadeleri de yer aldı.

Z.A, sanığın odaya geldiğinde hiç konuşmadığını, doğrudan elindeki tabancayı maktule doğrultup 3 el ateş ettiğini kaydetti.

Kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan F.A. ise sanığın kuruma geldiği sırada aksayarak yürüdüğünü, hem X-Ray cihazının düzgün çalışmaması hem de sanığın ayağında platin olduğunu düşündüğünden dolayı şüphelenmediğini anlattı.

İddianamede, olayla ilgili SGK İl Müdürlüğüne ait kamera görüntülerinin incelendiğinde sanığın binaya giriş yaptığı sırada X-Ray cihazının başında görevli bulunmadığı belirtildi.

Sanık H.H'nin "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Sanığın yargılanmasına nisan ayında başlanacağı öğrenildi.

-Olay

Yalova'da malulen emeklilik talebi reddedilen ve 7 Ocak'ta Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H, kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüşmek için girdiği odada Polat'a tabancayla ateş etmiş, ağır yaralanan Polat kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibince yakalanıp polise teslim edilmiş, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklanmıştı.

Evli ve bir çocuk babası Polat, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Ataköy Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Zekeriya Polat, Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Yalova, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel SGK Avukatına Silahlı Saldırı: İddianame Hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
14:45
Savaşın kana buladığı ülke Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:35:57. #.0.4#
SON DAKİKA: SGK Avukatına Silahlı Saldırı: İddianame Hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.