SGK'dan Kayıt Dışı İstihdama Mücadele

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, kayıt dışı istihdamla mücadele ve işverenleri mevzuat hakkında bilgilendirme çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

Baydilli, 2025 yılı Rehberlik ve Bilgilendirme Faaliyetleri doğrultusunda İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik yol haritası belirlendi, çözüm önerileri sunuldu.

Baydilli, burada işverenlerin çalışanlarıyla ilgili mevzuat işlemlerinde rehber olması amacıyla hazırladıkları ve güncel bilgileri içeren İşveren Uygulama Rehberi kitabını Özgener'e takdim etti.

Bugüne kadar bu konuda ilgili birçok kurumu ziyaret ettiklerini aktaran Hidayet Baydilli, çalışmalarının süreceğini ifade etti.