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SGK Kilis İl Müdürü Abdulkadir Akkaş'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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SGK Kilis İl Müdürü Abdulkadir Akkaş'ın cenazesi toprağa verildi

Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren SGK Kilis İl Müdürü Abdulkadir Akkaş'ın cenazesi, Kilis Kayabaş Camisi'nde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Akkaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kilis Valisi Tahir Şahin, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile sivil toplum kuruluşları, parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

SGK Kilis İl Müdürü Abdulkadir Akkaş\'ın cenazesi toprağa verildi
05.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 14:44
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Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren SGK Kilis İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, son yolculuğuna uğurlandı.

62 yaşındaki Abdulkadir Akkaş'ın cenazesi, Kilis Kayabaş Camisi'ne getirildi.

Akkaş'ın cenazesi, İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Akkaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kilis Valisi Tahir Şahin, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile sivil toplum kuruluşları, parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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