SGK\'nın son 21 yılda verdiği açık 205 milyar doları aştı

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CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, " Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2003-2023 Kasım dönemindeki toplam açığı, 205 milyar 557 milyon dolara ulaştı. 'SSK'yı batırdılar' dedikleri dönemde; SSK'nın yıllık ortalama açığı 1 milyar 785 milyon dolar; SGK'nın (SSK+Bağ-Kur+Emekli Sandığı) yıllık ortalama açığı 3 milyar 209 milyon dolardı. Erdoğan yönetiminde ise SGK'nın yıllık ortalama açığı 9 milyar 788 milyon dolara çıktı; yani 3'e katlandı. Ama bu açık makyajlı... Buna 2008 yılından itibaren SGK'ya ödenen devlet katkısı dahil. Bu hariç tutulduğunda, yıllık ortalama açık 19 milyar dolara çıkıyor. Yani Erdoğan'ın 'batırdılar' dediği dönemin tam 6 katı. O zaman 'Bugünü bırak, düne bak' diyerek 'Bana değil, ipteki cambaza bak' diyerek illüzyona devam" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın SGK'nın son 21 yılda verdiği açıkla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Öztrak'ın paylaşımı şöyle:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2003-2023 Kasım dönemindeki toplam açığı, 205 milyar 557 milyon dolara ulaştı. 'SSK'yı batırdılar' dedikleri dönemde; SSK'nın yıllık ortalama açığı 1 milyar 785 milyon dolar; SGK'nın (SSK+Bağ-Kur+Emekli Sandığı) yıllık ortalama açığı 3 milyar 209 milyon dolardı. Erdoğan yönetiminde ise SGK'nın yıllık ortalama açığı 9 milyar 788 milyon dolara çıktı; yani 3'e katlandı. Ama bu açık makyajlı... Buna 2008 yılından itibaren SGK'ya ödenen devlet katkısı dahil. Bu hariç tutulduğunda, yıllık ortalama açık 19 milyar dolara çıkıyor. Yani Erdoğan'ın 'batırdılar' dediği dönemin tam 6 katı. O zaman 'Bugünü bırak, düne bak' diyerek 'Bana değil, ipteki cambaza bak' diyerek illüzyona devam."