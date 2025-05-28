Shandong\'da Kimya Tesisi Patlaması

JİNAN, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Gaomi kentinde bir kimya şirketine ait tesiste meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Yerel acil durum yönetim bürosu, salı günü saat 19.25 itibarıyla 6 kişiye ulaşılamadığını bildirdi.

Açıklamada Shandong Youdao Kimyasal Limited Şirketi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada 19 kişinin de hafif yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, kayıpların aranması, yaralıların tedavisi, ailelerin teskin edilmesi ve olayın çevre üzerindeki etkilerinin izlenmesine yönelik çalışmaları koordine etmek üzere ortak bir arama ve kurtarma yönetim merkezi kurdu. Olay yerindeki arama ve temizleme çalışmaları da sürüyor.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, patlamanın ardından itfaiyeci, doktor ve iş güvenliği uzmanları gibi uzman personelden oluşan bir ekip kurarak vakit geçirmeksizin yerel kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere bölgeye gönderdi.