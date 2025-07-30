Shanghai\'da Yapay Zeka Konferansı

SHANGHAİ, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 2025 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda sergilenen çok sayıda akıllı robot ilgi odağı oldu. Kaligrafi ve dövüş sanatlarında uzmanlaşan robotların yanı sıra, çeşitli iş ve yaşam senaryolarında pratik görevler üstlenebilen robotlar ziyaretçilerin beğenisini topladı.
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