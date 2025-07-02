Shangyou\'da Cam Elyafı Üretimi

SHANGYOU, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Jiangxi eyaletindeki Shangyou ilçesi, 35 yıl önce yerel hidroelektrik enerjisiyle çalışan ülkenin ilk cam elyafı üretim tesislerinden birini kurarak üretime başladı. Günümüzde 195 cam elyafı firmasına ev sahipliği yapan ilçenin geçen yılki toplam satışları 15 milyar yuanı (yaklaşık 2,09 milyar ABD doları) aştı.

Yuan Yuan Yeni Materyaller Limited Şirketi tesisinde kuvars kumu ve kireçtaşı gibi mineraller, 1.600 derecede eritilerek insan saçının beşte biri kalınlığında liflere dönüştürülüyor.