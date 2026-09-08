Shanxi eski Valisi Jin Xiangjun'a rüşvetten 2 yıl ertelemeli idam cezası

ZHENGZHOU, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin eski valisi Jin Xiangjun, rüşvet aldığı gerekçesiyle iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Xinyang kentinde bulunan mahkemenin salı günü verdiği karara göre, siyası hakları ömür boyu elinden alınan Jin'in tüm kişisel mal varlığına da el konuldu. Mahkeme ayrıca, Jin'in yasadışı kazançlarının geri alınarak devlet hazinesine aktarılmasına hükmetti.

Kararda, Jin'in Guangxi, Tianjin ve Shanxi'dekiler dahil olmak çeşitli görevlerinde yetkisini kötüye kullanarak ticari faaliyetler, proje sözleşmeleri ve personel terfileri gibi konularda ilgili kişi ve şirketlere menfaat sağlama karşılığında yasadışı olarak 148 milyon yuanın (yaklaşık 21.8 milyon ABD doları) üzerinde para ve değerli eşya kabul ettiği belirtildi.

Mahkeme, Jin'in işlediği suçların devlet ve halkın çıkarlarına ağır zarar verdiğini vurgulayarak, bazı suçlarının teşebbüs aşamasında kalması, soruşturma makamlarıyla işbirliği yapması ve yasadışı kazançlarının bir kısmını iade etmesi nedeniyle cezasının hafifletildiğini kaydetti.

Davanın kamuya açık duruşması 11 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

Geçen yıl ekim ayında Çin Komünist Partisi'nden ihraç edilen Jin, kamu görevinden de uzaklaştırılmıştı.