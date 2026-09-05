Shanxi Taiyuan\'da düşük karbonlu enerji forumu 10. kez başladı

TAİYUAN, 5 Eylül (Xinhua) -- 2026 Taiyuan Düşük Karbonlu Enerji Geliştirme Forumu, cuma günü Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Taiyuan kentinde başladı.

"Çifte Karbon Hedefleri Enerji Geçişini Yönlendiriyor, İnovasyon Yeşil Bir Geleceği Hızlandırıyor" temasıyla düzenlenen iki günlük etkinlikte çok sayıda uluslararası konferans, paralel forum ve temalı etkinlik yer alıyor.

Bu yıl Taiyuan Düşük Karbonlu Enerji Geliştirme Forumu'nun 10'uncusu düzenleniyor.