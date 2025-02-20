Meksika lideri Sheinbaum: Sınırımızdaki ABD İHA\'ları bizim talebimiz üzerine uçuyor

Güncel

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin sınırında görev yapan ABD insansız hava araçlarının (İHA) Meksika'nın talebi üzerine uçtuğunu belirtti.

"ORTADA YASA DIŞI BİR DURUM YOK"

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Sheinbaum, ülkesinin sınırında uçan ABD İHA'larına değindi. Sheinbaum, "Bu uçuşların her biri, Meksika hükümetinin talebi üzerine ve özellikle Meksika Silahlı Kuvvetleri ile ABD'nin ilgili kurumları arasındaki işbirliği çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu işbirliği, güvenlik koşullarına katkıda bulunmak ve bilgi paylaşımını sağlamak amacı taşıyor. Ortada yasa dışı bir durum yok. ABD İHA'ları Meksika'nın talebi üzerine uçuyor." dedi.

"ABD İLE MEKSİKA İŞBİRLİĞİ 4 TEMEL İLKEYE DAYANIR"

CNN ve The New York Times'ta yer alan İHA haberlerine değinen Sheinbaum, "ABD ile Meksika arasındaki işbirliği her zaman dört temel ilkeye dayanır. Bu ilkeler çerçevesinde bilgiler paylaşılır ve Meksika'nın egemenliğine saygı, işbirliğinin temel unsurlarından biridir." ifadelerini kullandı.

"'MEKSİKA DEVLET BAŞKANI ZAYIFTIR' ALGISI OLUŞTURMAK İSTİYORLAR"

Sheinbaum, CNN ve The New York Times'ın haberlerine tepki göstererek, şunları kaydetti; "Amaçları hükümeti zayıflatmak. Meksika medyasında veya muhalefette, 'Meksika Devlet Başkanı zayıftır, ABD hükümetinin casusluğuna boyun eğmek zorunda kalmıştır, egemenlik ihlali vardır' algısını oluşturmak istiyorlar. Ancak bizi zayıflatamayacaklar. Çünkü ilkelerimiz var ve egemenlik bizim için müzakere edilemez bir değerdir. Ayrıca, her zaman doğruyu söyleriz ve hiçbir şeyi saklamayız."