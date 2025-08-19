Sheinbaum: ABD'nin Askeri Müdahalesine Hayır! - Son Dakika
Sheinbaum: ABD'nin Askeri Müdahalesine Hayır!

19.08.2025 21:59
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin Venezuela'ya asker göndermesini kınadı ve müdahaleye karşı çıktı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele adı altında Venezuela yakınlarına askeri birlik gönderme kararını doğru bulmadığını belirtti.

Ulusal Saraydaki günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sheinbaum, Meksika'nın dış politikasının her zaman diğer ülkelerin egemenliğine saygı duymaktan geçtiğini vurguladı.

Sheinbaum, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadeleyi gerekçe göstererek, Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne askeri birlik gönderme kararına değindi.

Devlet Başkanı Sheinbaum, "Müdahaleye hayır, bu sadece bir inanç meselesi değil, anayasamızda da yer almaktadır. Bu konudaki görüşümüz her zaman halkların kendi kaderini tayin etme hakkı olacaktır. Bu sadece Meksika için değil, Amerika ve Karayipler'deki tüm ülkeler için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini her zaman teşvik edeceklerini dile getiren Sheinbaum, "Çatışmaları çözmek için uluslararası kurumlar vardır, ama asla müdahalecilik olamaz." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Maduro, ABD'nin tutuklanması için hakkında bilgi verene ödül miktarını artırmasının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele için ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermiş, Trump'ın bu kararı "uluslararası hukuka uygun olup olmaması" yönünden tartışma yaratmıştı.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından yapılan çalışma sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizciyi gönderme kararı alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA

