Sheinbaum'dan ABD'li Siyasetçilere Çağrı - Son Dakika
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Sheinbaum'dan ABD'li Siyasetçilere Çağrı

Sheinbaum\'dan ABD\'li Siyasetçilere Çağrı
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Meksika Başkanı Sheinbaum, ABD'li siyasetçileri Meksika'yı seçim malzemesi olarak kullanmamaya çağırdı.

MEKSİKO, 31 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kasım ayındaki ara seçimlere hazırlanan ABD'li siyasetçilere Meksika'yı seçim kampanyalarının malzemesi olarak kullanmaya son verme çağrısında bulundu.

Sheinbaum perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Meksika'yı seçim malzemesi yapmak yerine ABD'nin kendi sorunlarına odaklanmalılar. Meksika hiç kimsenin hedef tahtası değildir" dedi.

Sheinbaum'un Küba'ya yeni bir insani yardım sevkiyatı yapacaklarını duyurmasının ardından ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi Üyesi Carlos Gimenez, Meksika hükümetini ABD'nin Küba'ya yönelik "en üst düzeyde baskı" politikalarını zayıflatmakla suçlamıştı.

ABD ile "Boyun eğmeden işbirliği" ilkesi temelinde çalıştıklarını kaydeden Sheinbaum, Küba'ya yönelik uzun soluklu politikalarına da bağlılıklarının sürdüğünü vurguladı. Sheinbaum, "bir egemenlik meselesi" ve insani bir görev çerçevesinde Küba'ya yönelik insani yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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