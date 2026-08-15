Sheinbaum\'dan ABD\'ye Vize Eleştirisi

MEKSİKO, 15 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin kısa süre önce Meksika kamuoyunda tanınan kişilerin vizelerini iptal etmesini eleştirerek, bu hamleyi siyasi bir müdahale eylemi diye nitelendirdi.

Sheinbaum cuma günü başkent Meksiko'da düzenlediği basın toplantısında, "siyasi açıdan kamuoyu önünde olan" kişilere uygulanan göçmenlik önlemlerinin, uluslararası adaletten yoksun olduğunu belirterek, söz konusu eylemlerin temel olarak iç dinamikleri ve siyasi baskıyı yansıttığını söyledi.

Sheinbaum, göçmenlik belgelerinin esas olarak ceza kovuşturması ve güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edilmesi halinde yetkili mercilere kanıt sunulması gerektiğini belirtti.

Sheinbaum, eşitlik ve her ülkenin iç kararlarına karşılıklı saygı temelinde işbirliğini teşvik ettiklerini vurguladı.

Yabancı ülkelerin müdahalesi ile ilgili tutumlarını yineleyen Sheinbaum, 19. yüzyıldan bu yana tutarlı bir şekilde ulusal egemenliğin savunulması ilkesini benimsediklerini kaydetti.