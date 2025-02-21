Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz - Son Dakika
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Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksika'daki suç örgütlerini 'yabancı terör örgütü' olarak tanımasına tepki göstererek, dış müdahaleye karşı duracaklarını ve Kongre'ye anayasal değişiklik teklifi sunacağını açıkladı.

21.02.2025 00:47  Güncelleme: 01:58
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksika'daki 8 suç örgütünü "yabancı terör örgütü" olarak tanımasına ilişkin, "Onlara (kartellere) istedikleri ismi verebilirler ancak Meksika ile koordinasyon olmalı, asla boyun eğmeyeceğiz, dış müdahale ve hele ki işgal söz konusu olamaz." dedi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'nin Meksika'daki 8 suç örgütünü yabancı terör örgütü olarak tanımlamasının Washington'un kendi kararı olduğunu belirtti.

"İŞGAL SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Sheinbaum, "Onlara (kartellere) istedikleri ismi verebilirler ancak Meksika ile koordinasyon olmalı, asla boyun eğmeyeceğiz, dış müdahale ve hele ki işgal söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

Kongre'ye anayasal değişiklik teklif edeceğini belirten Sheinbaum, "Egemenlik pazarlığı yapmıyoruz. Meksika'nın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini tehdit edebilecek herhangi bir dış müdahaleye karşı ülkeyi koruma altına almak için Kongre'ye anayasal bir değişiklik teklif edeceğim" ifadelerini kullandı.

"YASA DIŞI SİLAHLARIN DÖRTTE ÜÇÜ ABD'DEN GELİYOR"

Sheinbaum, sınıra 10 bin askerin konuşlandırılması talimatı verdiğini ve ülkenin egemenliğine saygı çerçevesinde ABD ile iletişim halinde olduklarını söyledi. Meksika'nın ABD'deki silah mağazalarına karşı açtığı davayı genişlettiğini dile getiren Sheinbaum, "Bu suç ortaklığı davası, Meksika'ya yasa dışı yollarla getirilen silahları satanları da kapsayacak." diye konuştu.

Sheinbaum, ABD Adalet Bakanlığının verilerine atıfta bulunarak, Meksika'ya yasa dışı yollarla giren silahların neredeyse dörtte üçünün ABD'den geldiğini savundu.


Meksika\'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz - Son Dakika

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