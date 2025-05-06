Sheinbaum: Trump ile İyi İletişim Var

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, "Başkan Trump ile iyi bir iletişimimiz var." ifadesini kullandı.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında değerlendirmede bulunan Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinin kartellerden korktuğu suçlamasına cevap vermekten kaçındı.

Sheinbaum, "Başkan Trump ile iyi bir iletişimimiz var. ABD ile Meksika arasındaki diyaloğun medya aracılığıyla yürütülmesini istemem." diye konuştu.

Trump ile "akıcı" bir iletişim yürüttüklerini belirten Sheinbaum, "İletişimimiz sürüyor, birçok anlaşma sağlandı ve diyaloğumuz olumlu şekilde devam ediyor. Anlaşmazlıklar olduğunda bunlar resmi kanallar ve doğrudan temas yoluyla çözülüyor. Bu nedenle tartışmaların medya üzerinden yürütülmemesi gerektiğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Sheinbaum, ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kaldıklarını vurgulayarak, "Göç ve güvenlik gibi konularda iyi bir iletişim yürütüyoruz. Bu nedenle mevcut olumlu ilişkileri ve her şeyden önce ABD ile Meksika hükümetleri arasındaki karşılıklı saygıya dayalı diyaloğu sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini açıklayan Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'un kartellerden "korktuğunu" söylemişti.

Sheinbaum da uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında Trump'ın ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini açıklamıştı.