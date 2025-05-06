Sheinbaum: Trump ile İyi İletişim Var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sheinbaum: Trump ile İyi İletişim Var

Sheinbaum: Trump ile İyi İletişim Var

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump ile olumlu bir iletişimde olduklarını açıkladı.

06.05.2025 05:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, "Başkan Trump ile iyi bir iletişimimiz var." ifadesini kullandı.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında değerlendirmede bulunan Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinin kartellerden korktuğu suçlamasına cevap vermekten kaçındı.

Sheinbaum, "Başkan Trump ile iyi bir iletişimimiz var. ABD ile Meksika arasındaki diyaloğun medya aracılığıyla yürütülmesini istemem." diye konuştu.

Trump ile "akıcı" bir iletişim yürüttüklerini belirten Sheinbaum, "İletişimimiz sürüyor, birçok anlaşma sağlandı ve diyaloğumuz olumlu şekilde devam ediyor. Anlaşmazlıklar olduğunda bunlar resmi kanallar ve doğrudan temas yoluyla çözülüyor. Bu nedenle tartışmaların medya üzerinden yürütülmemesi gerektiğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Sheinbaum, ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kaldıklarını vurgulayarak, "Göç ve güvenlik gibi konularda iyi bir iletişim yürütüyoruz. Bu nedenle mevcut olumlu ilişkileri ve her şeyden önce ABD ile Meksika hükümetleri arasındaki karşılıklı saygıya dayalı diyaloğu sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini açıklayan Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'un kartellerden "korktuğunu" söylemişti.

Sheinbaum da uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında Trump'ın ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Göçmenler, Politika, Güvenlik, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sheinbaum: Trump ile İyi İletişim Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Galatasaray’dan Mauro Icardi yalanlaması Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması
Arda Güler’in füzesi İspanya’yı salladı Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı
İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor İddialara canlı yayında yanıt verdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi
THY ve Pegasus’tan tarihi İsrail kararı THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 06:17:16. #7.12#
SON DAKİKA: Sheinbaum: Trump ile İyi İletişim Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.