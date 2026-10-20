Shen Yiqin ve Golikova, 27. beşeri bilimler işbirliği oturumuna eş başkanlık etti - Son Dakika
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Shen Yiqin ve Golikova, 27. beşeri bilimler işbirliği oturumuna eş başkanlık etti

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Shen Yiqin ve Golikova, 27. beşeri bilimler işbirliği oturumuna eş başkanlık etti
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Shen Yiqin ile Tatyana Golikova, St. Petersburg'da yapılan Çin-Rusya Beşeri Bilimler İşbirliği Komitesi'nin 27. oturumunda eş başkanlık görevini üstlendi. İki yetkili, beşeri bilimler alanındaki işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

ST. PETERSBURG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin ve Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Çin-Rusya Beşeri Bilimler İşbirliği Komitesi'nin 27. oturumuna eş başkanlık etti. İki yetkili, beşeri bilimler alanındaki işbirliğini derinleştirme taahhüdünde bulundu.

Shen pazartesi günkü oturumda yaptığı konuşmada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayıs ayında Çin-Rusya Eğitim Yılları programının açılış töreninde konuşma yaptıklarını hatırlatarak, bunun iki liderin, beşeri bilimler işbirliğine verdiği büyük önemi gösterdiğini söyledi.

Shen, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin ve Rusya'nın halklar arası ve kültürel etkileşimlerin kapsamını genişletmeyi ve yenilikçi işbirliği biçimleri ile yeni ortaklık imkanlarını keşfetmeyi sürdürerek bir dizi yeni sonuç elde ettiğini belirtti.

Bu yılın Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının kurulmasının 30. ve Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın 25. yıldönümü olduğunu hatırlatan Shen, her iki tarafa da iki lider arasında varılan mutabakatı hayata geçirme çağrısında bulundu.

Shen, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının gelişimine katkıda bulunmak üzere Çin-Rusya Eğitim Yılları programı çerçevesindeki kilit projelerin ilerletilmesi ve beşeri bilimler işbirliğinin derinleştirilmesinin yanı sıra ikili ve çok taraflı koordinasyonun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Golikova ise iki ülke arasındaki halklar arası ve kültürel etkileşimlerde kaydedilen başarılardan övgüyle söz etti. Golikova, beşeri bilimler alanındaki çeşitli konularda tatbiki işbirliğini sürekli derinleştirmek, genişletmek ve iki ülke arasındaki dostlukta yeni bir sayfa açmak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Shen ve Golikova, toplantı kapsamında ilgili alanlardaki işbirliği anlaşmalarının imza törenine nezaret etti ve toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: Xinhua
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