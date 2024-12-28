Shenyang - Dubai Uçuşları Başladı

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SHENYANG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kenti arasında cumartesi günü uçak seferleri başladı.

China Southern Havayolları'na bildirdiğine göre başlatılan rotada bir Airbus A330-300 tipik uçak Shenyang Taoxian Uluslararası Havalimanı'ndan her cumartesi saat 08.10'da kalkacak ve saat 19.20'de Dubai'ye inecek.

Şirketin Kuzey Şubesi, dönüş yolculuğunda uçakların Dubai'den cumartesi günü saatle 21.20'de kalkacağını ve pazar günü saat 13.45'te Shenyang'a ineceğini söyledi.

Gidiş ve dönüş uçuşları Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'dan aktarmalı olarak gerçekleştirilecek.

Şubenin Genel Müdür Yardımcısı Wang Xiaohui, yeni rotadaki ilk sefer için biletlerin yüzde 80'inin satıldığını, bilet alanların iş, eğitim, aile ziyareti ve turizm için seyahat eden yolculardan oluştuğunu kaydetti.

Bu yıl BAE ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümünü kutlanırken, iki ülke birbirlerinin vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sağlıyor.

Liaoning eyaleti, Ortadoğu ile emtia ticareti, petrol ve doğalgaz, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliği yapıyor.