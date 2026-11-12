Shenzhen\'de 2026 APEC Ekonomi Liderleri Haftası için medya merkezi hizmete girdi

Shenzhen'de 2026 APEC Ekonomi Liderleri Haftası için medya merkezi hizmete girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 APEC Ekonomi Liderleri Haftası için Shenzhen'de kurulan medya merkezi, çarşamba günü Shenzhen Kongre ve Sergi Merkezi'nde açıldı. 33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı 18-19 Kasım tarihlerinde kentte düzenlenecek.
SHENZHEN, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenecek 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Haftası için hazırlanan medya merkezi çarşamba günü Shenzhen Kongre ve Sergi Merkezi'nde açıldı.
33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı, 18-19 Kasım tarihlerinde Shenzhen'de düzenlenecek.
Kaynak: Xinhua
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