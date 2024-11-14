Shenzhen'de Yüksek Teknoloji Fuarı Başladı - Son Dakika
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Shenzhen'de Yüksek Teknoloji Fuarı Başladı

26. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı, 100'den fazla ülkeden 5000'den fazla katılımcıyla Shenzhen'de açıldı.

14.11.2024 17:30
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SHENZHEN, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki teknoloji merkezi Shenzhen'de perşembe günü başlayan 26. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı'na 100'ü aşkın ülke ve bölgeden 5.000'den fazla işletme ve uluslararası kuruluş katılıyor.

Fuar organizatörleri, üç gün sürecek etkinlikte çok sayıda gelişmiş akıllı robot, yapay zeka tabanlı dijital avatar ürünü ve akıllı terminal uygulaması da dahil olmak üzere 4.300'den fazla yeni teknoloji, ürün ve buluşun tanıtılacağını belirtti.

ABD, Fransa, Güney Kore, Avustralya, Kanada, Danimarka ve diğer ülke ve bölgelerden işletme ve kurumlar, son teknolojiye sahip yenilikçi ürünlerini sergilemek üzere fuara ekiplerini gönderdi.

1999 yılından bu yana her yıl düzenlenen Çin Yüksek Teknoloji Fuarı, Çin'deki en büyük ve en etkili bilim ve teknoloji fuarı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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