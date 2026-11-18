Shenzhen'deki APEC CEO Zirvesi iş ve siyasetten 2.000'den fazla temsilciyi ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Guangdong eyaletindeki Shenzhen'de düzenlenen 2026 APEC CEO Zirvesi, iş ve siyaset dünyasından 2.000'den fazla temsilciyi bir araya getirdi. 17-18 Kasım'da Qianhai Uluslararası Kongre Merkezi'ndeki zirve, APEC Ekonomi Liderleri Haftası'nın önemli etkinliklerinden biri.
SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi iş ve siyaset dünyasından 2.000'den fazla temsilciyi bir araya getirdi.
2026 APEC Ekonomi Liderleri Haftası'nın önemli etkinliklerinden biri olan zirve, "Birlikte Refaha Ulaşmak ve Geleceği Kazanmak" temasıyla 17-18 Kasım tarihlerinde Qianhai Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.
Kaynak: Xinhua
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