JİUQUAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Shenzhou-19 uzay uçuşu görevini yerine getirecek Çinli astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze Salı günü basın karşısına çıktı.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, düzenlediği basın toplantısında Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının Çarşamba günü Beijing saatiyle 04.27'de Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceğini açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Shenzhou-19 Uzay Uçuşu Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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