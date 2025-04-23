Shenzhou-20 Görevinde Yeni Yaşam Bilimleri Deneyleri

JİUQUAN, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonunda Shenzhou-20 mürettebatlı uzay görevi sırasında streptomiçes türü bakteriler, planarya ve zebra balıklarının kullanılacağı yeni yaşam bilimleri deneyleri gerçekleştirilecek.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Lin Xiqiang, çarşamba günkü basın toplantısında planaryaların Çin'in uzay istasyonuna götürülen yeni bir organizma olduğunu kaydederek, organlarını yeniden geliştirme konusunda olağanüstü yetenekleri olduğu bilinen bu organizmaların yenilenmesi konusunda ülkenin ilk uzay temelli araştırmasının Shenzhou-20 görevi çerçevesinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Lin, "Bireysel düzeyde yenilenmenin temel mekanizmalarına yönelik anlayışımızı artıracak bu proje, uzay yaralanmalarına ilişkin insan sağlığı konularında bizlere ipuçları sunabilir" dedi.

Daha önce uzayda zebra balıkları ve meyve sinekleriyle yapılan deneylerin son derece başarılı olduğunu kaydeden Lin, Shenzhou-20 görevinde Shenzhou-18 görevi sırasında oluşturulan zebra balıkları-su çayırı eş yetiştiricilik ekosistemine yönelik başka deneyler yürütüleceğini belirtti.

Sözcü, zebra balıklarına ilişkin yeni deneyin, yerçekimsiz ortamda üst omurgalılarda protein homeostazına odaklanarak protein homeostazının, yerçekimsiz ortamın neden olduğu kemik kütlesindeki düşüşü ve kardiyovasküler fonksiyon bozulmalarını nasıl dengelediğini bulmaya çalışacağını söyledi.

Sözcü, toprak sağlığı ve bitki direnci konusunda kritik öneme sahip oyuncular olarak işlev gören streptomiçes türü bakterilerle ilgili deneyde, uzay ortamlarında mikrobik aktif madde ve enzimlerin ifade desenleri incelenerek uzay kaynaklarından yararlanan mikrobik teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesinin temelinin atılacağını da sözlerine ekledi.

Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracı, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden perşembe günü Beijing saatiyle 17.17'de uzaya gönderilecek.