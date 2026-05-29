Shenzhou-22 Uzay Aracı Dönüş Görevine Başladı

ÇEKİM LİSTESİ

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in Shenzhou-22 mürettebatlı uzay aracı, cuma günü Beijing saatiyle 14.44'te uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılarak Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang'dan oluşan Shenzhou-21 mürettebatını Dünya'ya getirecek dönüş görevine başladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, uzay aracının ilerleyen saatlerde Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Dongfeng iniş alanına dönmesi planlanıyor.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri:

Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Shenzhou-22 mürettebatlı uzay aracı, cuma günü uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılarak Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang'dan oluşan Shenzhou-21 mürettebatını Dünya'ya getirecek dönüş görevine başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.