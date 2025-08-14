Shin-Hanul 2 Reaktörü Yeniden Başlatılıyor

Güney Kore'de Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu, iki arıza nedeniyle bakım için kapatılan Shin-Hanul 2 reaktörünün yeniden başlatılmasına onay verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu, Shin-Hanul 2 reaktöründe meydana gelen soğutucu ve gaz sızıntısı probleminin onarılmasının ardından reaktörün yeniden çalıştırılmasını onayladı.

Komisyon, reaktörün onarımı sırasında yakıt çubuklarından birinde kusur tespit edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Denetim aşamasının tamamlandığını açıklayan Komisyon, reaktör kritik duruma ulaştıktan sonra 11 ek takip testi daha yapılacağı bilgisini paylaştı.

Shin-Hanul 2 reaktöründe 12 Mart'ta soğutucu sızıntısı, 2 gün sonra gaz sızıntısı meydana gelmiş, bu kapsamda 20 Nisan'da onarım çalışmaları başlamıştı.