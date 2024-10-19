Şi Cinping'den Roket Kuvvetlerine Caydırıcılık Vurgusu

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerine harp kabiliyetini ve caydırıcılığı artırma çağrısında bulundu.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı Şi, Anhui eyaletine yaptığı yurt gezisinde Roket Kuvvetlerine bağlı birliği ziyaret etti.

Şi, burada askerlere hitaben yaptığı konuşmada, ülkenin stratejik füze birliklerinin "harp kabiliyetini ve caydırıcılığını artırması", "Parti'nin ve halkın onlara verdiği görevleri kararlılıkla yerine getirmesi" gerektiğini ifade etti.

Çin ordusunun yeni savaş metotları, yeni donanımlar ve yeni kabiliyetleri öğrenmeye yönelik eğitimler yapması ve muharebe kapasitesini sürekli geliştirmesi gerektiğini kaydeden Şi, bunun ulusal stratejik güvenliğin ve temel çıkarların korunması için gerekli olduğunu vurguladı.

Çin, 25 Eylül'de, 44 yıl aradan sonra bir kıtalararası balistik füze (ICBM) testi gerçekleştirmişti.

Çin'in güneyindeki Haynan Adası'ndan ateşlenen kıtalar arası balistik füze, yaklaşık 12 bin kilometre mesafe kat ederek Güney Pasifik'teki Fransız Polinezyası'na bağlı Marquesas Adaları yakınına düşmüştü.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun New York'ta toplandığı günlere denk gelen testle Çin, dünyaya ABD ile küresel rekabette ve bölgesindeki güç mücadelesinde gerekirse caydırıcı kapasitesini kullanmaktan çekinmeyeceği mesajını vermişti.