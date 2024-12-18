Şi Cinping, Makau'yu Ziyaret Etti

Güncel

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Çin'e devredilişinin 25. yılını kutlamaya hazırlanan Makau Özel İdari Bölgesi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Şi ve eşi Pıng Liyüen'i taşıyan uçak, öğleden sonra Makau Uluslararası Havalimanı'na indi.

Şi'yi havalimanında Makau'nun görevdeki Baş Yöneticisi Ho Iat-seng ve yeni seçilen Baş Yöneticisi Sam Hou-fai karşılarken Çin'in Hong Kong ve Makau İlişkileri Ofisi Direktörü Şia Baolong da hazır bulundu.

Çin lideri, burada yaptığı açıklamada, "tek ülke, iki sistem" anlayışının yıllar içinde Makau'da başarıyla uygulandığını, "bölgenin yıllardır biriktirdiği derin potansiyeli açığa çıkardığını" belirtti.

3 gün sürecek ziyaretinde Makau'nun farklı toplum kesimlerinden insanlarla bir araya geleceğini ifade eden Şi, bölgenin kalkınma planlarını ele alacağını söyledi.

Şi, görevi halefine devretmeye hazırlanan Makau Baş Yöneticisi Ho'ya da görüşmesinde son 5 yılda Makau'nun ekonomik kalkınmasını çeşitlendirmeye, refahını ve istikrarını güçlendirmeye yönelik çabalarından ötürü teşekkür etti.

Makau'nun Çin'e devredilişinin 25. yılı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ziyaretinde Makau'nun Portekiz sömürge yönetiminden Çin'e devredilişinin 25. yılı vesilesiyle düzenlenen kutlamalara katılacak.

Farklı toplum kesimleriyle temaslarda bulunması beklenen Şi, ekim ayında Makau Baş Yöneticisi seçilen Sam Hou-fai ve hükümetinin yemin törenini izleyecek.

Makau, Hong Kong'un 1997'de İngiltere'den Çin'e devredilmesini takiben Portekiz ile yapılan müzakerelerden sonra 20 Aralık 1999'da Pekin yönetimine devredilmişti.

Çin'in güneyinde, İnci Nehri'nin denize döküldüğü körfezin iki yakasında yer alan Hong Kong ve Makau, "özel idari bölge" statüsünde, "tek ülke, iki sistem" ilkesiyle idare edilen yarı özerk yapıya sahip bulunuyor.