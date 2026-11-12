Şi Cinping Pekin'de Tayvan'la birleşmenin durdurulamayacağını söyledi - Son Dakika
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Şi Cinping Pekin'de Tayvan'la birleşmenin durdurulamayacağını söyledi

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Şi Cinping Pekin\'de Tayvan\'la birleşmenin durdurulamayacağını söyledi
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Şi Cinping, Pekin'de Sun Yat-sen'in doğumunun 160. yıl dönümü etkinliğinde Tayvan ile yeniden birleşmenin durdurulamayacağını söyledi. Şi, barışçı birleşme ve tek Çin ilkesine bağlı olduklarını belirtirken ana kara ile Tayvan arasındaki ayrılık 1949'dan bu yana sürüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan ile yeniden birleşmesinin tarihin kaçınılmaz yönelimi olduğunu ve durdurulamayacağını söyledi.

Devlet Başkanı Şi, Çin Cumhuriyeti'nin kurucusu Sun Yat-sen'in doğumunun 160. yıl dönümü dolayısıyla başkent Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuştu.

20. yüzyılın başında modern Çin'in temellerini atan Sun Yat-sen'in Çin halkının ulusal birliği konusunda ısrarcı olduğunu, ülkeyi ve milleti bölecek fikirlere daima karşı çıktığını belirten Şi, "5 bin yıllık Çin tarihi boyunca toprak asla bölünmedi, ülke hiçbir zaman dağılmadı ve uygarlık kesintiye uğramadı." dedi.

Şi, Tayvan sorununun çözülmesinin ve ulusal birleşmenin gerçekleştirilmesinin Çin ulusunun büyük canlanmasının kaçınılmaz şartı ve Çin Komünist Partisinin (ÇKP) vazgeçilmez görevi olduğunu vurgulayarak, "Tarihin yönelimi durdurulamaz, tam ulusal birleşmeye ulaşılacaktır, bu kesinlikle sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin lideri, Tayvan sorununda barışçı yeniden birleşme ilkesine bağlı olduklarını, "tek Çin" ilkesi ve tek ülke, iki sistem temelinde bir çözüm arayışında olacaklarını ifade etti.

Çing Hanedanı'nın egemenliğine son veren 1911 Devrimi'nin öncüsü ve 1912'de kurulan Çin Cumhuriyeti'nin ilk lideri Sun Yat-sen, modern Çin'in kurucusu olarak hem Çin'de hem de Tayvan'da saygı duyulan tarihsel figür olma özelliğini taşıyor.

Sun ve kurucusu olduğu Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang), Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından ulusal birliği sağlamakta tam başarılı olamamış ve ardından gelen Japon işgali ülkeyi yeniden parçalanmaya sürüklemişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Sun'un 1925'teki ölümünün ardından Çan Kay-Şek liderliğindeki Kuomintang güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Kuomintang üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan Çin Cumhuriyeti'nin iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin'in kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiXi JinpingDiplomasiPolitikaTayvanGüncelPekinDünyaSon Dakika

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