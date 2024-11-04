Şi ve İşiba'nın Tarihi Görüşmesi Hazırlıkları

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun bu ay içinde Güney Amerika'da düzenlenecek iki uluslararası zirveden birinin marjında görüşmesi için hazırlık yapıldığı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Pekin'i ziyaret eden Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Akiba Takeo, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Akiba ve Vang'ın, görüşmede yeni göreve gelen Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bir ikili görüşmenin hazırlıklarını ele aldığı belirtildi.

İki ülke liderlerinin, 15-16 Kasım'da Peru'da düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde veya 18-19 Kasım'da Brezilya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'nde görüşmesi planlanıyor.

Japon kaynakları görüşmenin Peru'da yapılmasının daha olası olduğunu ifade etse de taraflar görüşmeyi henüz resmi olarak doğrulamış değil.

Liderlerin ilk buluşması olacak

Planlanan görüşme, İşiba ile Şi'nin ilk buluşması olacak.

Japonya'da 1 Ekim'de göreve başlayan Başbakan İşiba, Çinli mevkidaşı Li Çiang ile, 10 Ekim'de Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında bir araya gelmişti.

İki ülke başbakanları, ilk görüşmelerinde, Çin ve Japonya arasında "karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin geliştirilmesi" ve "ikili ilişkilerin istikrara kavuşturulması" hedeflerinde mutabık olduklarını bildirmişti.