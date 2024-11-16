Şi ve Yoon'dan Bölgesel Barış Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şi ve Yoon'dan Bölgesel Barış Çağrısı

Çin ve Güney Kore, APEC Zirvesi'nde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel barış için işbirliği çağrısı yaptı.

16.11.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde bölgesel barışa daha fazla katkı sağlamak için ikili ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Peru'da düzenlenen APEC Zirvesi çerçevesinde Şi ile bir araya gelen Yoon, Kuzey Kore ve Rusya arasında artan askeri işbirliğine karşılık Güney Kore ve Çin'in bölgesel barış ve istikrarı desteklemek üzere birlikte çalışmasını umduğunu ifade etti.

Yoon, iki ülkenin de karşılaştığı çeşitli zorlukların ele alınması için ülkeler arasında yakın iletişim ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Çin'i güvenlik, ekonomi, kültür ve insanlar arası değişim alanlarında yakın işbirliği için "önemli bir ülke" olarak tanımlayan Yoon, iki ülkenin stratejik işbirliği ortaklığını "karşılıklı saygı, mütekabiliyet ve ortak çıkarlar" temelinde geliştirmesini beklediğini kaydetti.

Yoon, Çin'in küresel ekonomideki rolüne dikkati çekerek, Güney Kore'nin tek Çin politikasına olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.

Çin'in Güney Koreliler için vize muafiyeti politikasını memnuniyetle karşıladığını belirten Yoon, serbest ticareti desteklemek için APEC de dahil olmak üzere farklı platformlarda işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

"İki ülke komşuluk ve dostluğunu korumaya bağlı kalmalıdır"

Şi, iki ülkenin bölgesel barış, istikrar ve refaha daha fazla katkıda bulunması ve her iki ulusun halklarına fayda sağlamak için ikili ilişkilerin "sağlıklı ve istikrarlı" gelişimini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Çin-Güney Kore ilişkilerindeki gelişmenin ivmesini koruduğunu belirten Şi, "Koşullar nasıl değişirse değişsin, iki ülke komşuluk ve dostluğunu korumaya, ikili diplomatik bağlar kurma yönündeki asıl niyetine ve karşılıklı yarar ve ortak refah hedefine bağlı kalmalıdır." ifadesini kullandı.

Xinhua ajansının haberine göre, Şi, iyi komşuluk ilişkilerine öncelik verme ve kazan-kazan işbirliğini sürdürme çağrısı yapmasının ardından daha derin bir işbirliği çağrısında bulundu.

Çin'deki Güney Kore yatırımlarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Şi, istikrarlı küresel tedarik zincirlerinin önemini vurguladı.

Şi, kültür ve gençlik değişim programlarının teşvik edilmesinin ve iki ülke arasındaki seyahatlerin kolaylaştırılmasının önemine işaret ederek, Güney Kore'nin yaklaşan APEC başkanlığına Çin'in desteğini ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şi ve Yoon'dan Bölgesel Barış Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:06 Beşiktaş’ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
19:31 TCMB’den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı TCMB'den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı
19:06 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “sınır ötesi operasyon“ açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sınır ötesi operasyon" açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar
18:54 İstanbul bu akşam kıpkırmızı Trafik adeta kilitlendi İstanbul bu akşam kıpkırmızı! Trafik adeta kilitlendi
18:40 Sahadakiler neye uğradığını şaşırdı Gole giderken bir anda açıldı Sahadakiler neye uğradığını şaşırdı! Gole giderken bir anda açıldı
18:27 Bakan Yumaklı’dan “Köfteci Yusuf“ açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır Bakan Yumaklı'dan "Köfteci Yusuf" açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır
18:23 Kanseri yenmeyi başardı Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor Kanseri yenmeyi başardı! Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor
18:23 Jake Paul’u tokatlayan Mike Tyson’dan açıklama var Jake Paul'u tokatlayan Mike Tyson'dan açıklama var
18:02 Canan Karatay’dan olay yaratan ’aşı’ çıkışı: Sünnetli ülkelerde olmaz Canan Karatay'dan olay yaratan 'aşı' çıkışı: Sünnetli ülkelerde olmaz
17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:44 Mike Tyson’dan tokat yiyen Jake Paul’dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle
17:44 Araç muayene ücretlerine büyük zam Araç muayene ücretlerine büyük zam
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 16:04:38. #1.11#
SON DAKİKA: Şi ve Yoon'dan Bölgesel Barış Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.