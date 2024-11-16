Şi ve Yoon'dan Bölgesel Barış Çağrısı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde bölgesel barışa daha fazla katkı sağlamak için ikili ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Peru'da düzenlenen APEC Zirvesi çerçevesinde Şi ile bir araya gelen Yoon, Kuzey Kore ve Rusya arasında artan askeri işbirliğine karşılık Güney Kore ve Çin'in bölgesel barış ve istikrarı desteklemek üzere birlikte çalışmasını umduğunu ifade etti.

Yoon, iki ülkenin de karşılaştığı çeşitli zorlukların ele alınması için ülkeler arasında yakın iletişim ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Çin'i güvenlik, ekonomi, kültür ve insanlar arası değişim alanlarında yakın işbirliği için "önemli bir ülke" olarak tanımlayan Yoon, iki ülkenin stratejik işbirliği ortaklığını "karşılıklı saygı, mütekabiliyet ve ortak çıkarlar" temelinde geliştirmesini beklediğini kaydetti.

Yoon, Çin'in küresel ekonomideki rolüne dikkati çekerek, Güney Kore'nin tek Çin politikasına olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.

Çin'in Güney Koreliler için vize muafiyeti politikasını memnuniyetle karşıladığını belirten Yoon, serbest ticareti desteklemek için APEC de dahil olmak üzere farklı platformlarda işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

"İki ülke komşuluk ve dostluğunu korumaya bağlı kalmalıdır"

Şi, iki ülkenin bölgesel barış, istikrar ve refaha daha fazla katkıda bulunması ve her iki ulusun halklarına fayda sağlamak için ikili ilişkilerin "sağlıklı ve istikrarlı" gelişimini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Çin-Güney Kore ilişkilerindeki gelişmenin ivmesini koruduğunu belirten Şi, "Koşullar nasıl değişirse değişsin, iki ülke komşuluk ve dostluğunu korumaya, ikili diplomatik bağlar kurma yönündeki asıl niyetine ve karşılıklı yarar ve ortak refah hedefine bağlı kalmalıdır." ifadesini kullandı.

Xinhua ajansının haberine göre, Şi, iyi komşuluk ilişkilerine öncelik verme ve kazan-kazan işbirliğini sürdürme çağrısı yapmasının ardından daha derin bir işbirliği çağrısında bulundu.

Çin'deki Güney Kore yatırımlarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Şi, istikrarlı küresel tedarik zincirlerinin önemini vurguladı.

Şi, kültür ve gençlik değişim programlarının teşvik edilmesinin ve iki ülke arasındaki seyahatlerin kolaylaştırılmasının önemine işaret ederek, Güney Kore'nin yaklaşan APEC başkanlığına Çin'in desteğini ifade etti.