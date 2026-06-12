Siber Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siber Dolandırıcılara Operasyon

Siber Dolandırıcılara Operasyon
12.06.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da siber dolandırıcılık suçundan 2 şüpheli, 68 ve 43 yıl hapis cezası ile tutuklandı.

ANKARA'da 'siber dolandırıcılık' suçundan haklarında 68 yıl 6 ay ile 43 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturdu. Siber dolandırıcılık dosyalarından hakkında 48 arama kaydı ve 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. ile hakkında 22 ayrı aranma kaydı ile 43 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç.K.'nın belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerin katılımıyla düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları adreste kaçma düzeneği oluşturdukları belirlendi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Tutuklama, Operasyon, Teknoloji, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarder Elon Musk’ın Orta Doğu’daki şirketleri İran’ın hedef listesinde Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki şirketleri İran'ın hedef listesinde
Kayseri’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti olay kamerada Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada
Morata’dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
CHP Genel Merkezi’nde gazeteci ile danışman arasında ’Sarı zarf’ gerginliği CHP Genel Merkezi'nde gazeteci ile danışman arasında 'Sarı zarf' gerginliği

15:04
5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü 11 şüpheli gözaltında
5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü! 11 şüpheli gözaltında
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
14:34
Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı Listede Türkiye’den 2 yıldız var
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var
14:09
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
13:14
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 15:36:13. #7.13#
SON DAKİKA: Siber Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.