Siber Dolandırıcılığa Dikkat!

28.03.2026 11:18
Bilişim sistemleri aracılığıyla yapılan "kısa sürede yüksek kazanç" vaatlerine şüpheyle yaklaşılması gerektiği belirtildi.

Dolandırıcılar, sosyal medya ve çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla vatandaşlara ulaşarak kısa sürede yüksek kazanç elde etme vaadinde bulunuyor.

Mağdurların kişisel bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, maddi ve manevi kayıplara yol açıyor.

Bu durumun önüne geçilmesi amacıyla Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyor, çeşitli organizasyonlar, okullar ve köylerde vatandaşları uyarıyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Üsteğmen İsmail Doğançay, AA muhabirine, vatandaşların dolandırıcılığa maruz kalmamaları için internette güvenilir siteleri tercih etmelerinin önem taşıdığını söyledi.

Dolandırıcıların en önemli kaynağının güven sağlamak olduğunu vurgulayan Doğançay, "Bunun için sahte şirket profilleri, sahte web siteleri, ünlü kişilerin adını kullanarak sosyal medya platformları üzerinden olumlu yorumlar gibi yöntemlerle profesyonel görünüm yaratırlar. İletişim sağlayan kişilerin güvenini kazanarak acele ettirmeye çalışırlar. 'Son fırsat', 'günün kampanyası' gibi kişinin düşünmesine zaman bırakmadan para göndermesini sağlamaya çalışırlar." dedi.

Vatandaşların gerçek dışı yüksek kazanç vaatlerine şüpheyle yaklaşmaları gerektiğine dikkati çeken Doğançay, "Lisanslı kurumlar dışında kimseye para göndermemek, web sitesi ve şirket bilgilerini resmi kaynaklardan doğrulamak, acele ettiren her teklifi otomatik olarak reddetmek gerekir. Kripto veya şirket adına olmayan IBAN numaralarına havale yoluyla gönderilen paranın çoğu zaman geri alınamayacağının bilinmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"En güçlü güvenlik önlemi, şüphedir"

Kullanılan şifrelerin tahmin edilebilir olmaması gerektiğini, girilen internet adreslerinin tam olarak okunmasının önem taşıdığını anlatan Doğançay, şöyle devam etti:

"Bankalardan gelen şifreleri üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmamalıyız. Resmi kurumlarca yapılan işlemlerde siteler, yalnızca 'gov.tr' uzantısı kullanır. Ayrıca girdiğimiz sitelerde bizden ne gibi bilgileri istiyorlar, bunlara dikkat etmemiz gerekir. Sitelere iyi göz atmamız gerekiyor. Bizi acele ettiren bir durum söz konusu ise örneğin, 'son gün, hemen ödeme yapın' gibi ifadeler veya yazım hataları görüldüğünde sitenin sahte olma ihtimali çok yüksektir."

Bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarıyla ilköğretimden üniversiteye kadar her yaş grubuna ulaşmaya, suç meydana gelmeden önlemeye çalıştıklarını dile getiren Doğançay, şunları kaydetti:

"SMS, e-posta ve linklere dikkat etmeliyiz. e-Devlet, banka uygulamaları, e-posta adresleri, sosyal medya ve benzeri platformlarda iki faktörlü doğrulama kullanmalıyız. Ortak wi-fi ağlarına banka işlemi yapmamalıyız. Jandarma, emniyet, savcılık, banka gibi kurumlar telefonla sizden şifrenizi veya size gelen onay kodu bilgilerini istemez. e-Devlet ve banka bilgilerinizi paylaşmayın. Çocuklar ve yaşlılar için ek önlem alın. Çocuklarımızı sosyal medya ve oyun içi dolandırıcılıklara karşı bilinçlendirmeliyiz. En güçlü güvenlik önlemi, şüphedir."

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Kastamonu, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

