Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 2.8 Milyon Lira

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum merkezli 29 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, şüphelilerin müştekilerden aldıkları paraları komisyon karşılığı kiralanan hesaplara yönlendirerek 43 kişiyi toplam 2 milyon 839 bin 649 lira dolandırdıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 26 Eylül 2025'te yapılan ihbar doğrultusunda Başsavcılık tarafından 20 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan koruma tedbirleri uygulanmak suretiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri kapsamında elde edilen veriler, HTS ve banka hesaplarının incelendiği bildirilen açıklamada, "Şüphelilerin araç kiralama sitelerinin kopyalarını yaparak müştekilerden araç kiralama vaadiyle, araç kiralama ücreti ve depozito ücreti adı altında para aldıkları, sonrasında müştekileri yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı telefondan arayıp, araç kiralama şirketinin kasko sigorta biriminden aradığını söyleyerek tekrar para istedikleri, çeşitli bahanelerle müştekiden para istemeye devam ettikleri müştekinin dolandırıldığını anlayana kadar bu görüşmelerin devam ettiği belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin para isteyerek dolandırdıkları müştekilerden söz konusu paraları, hesaplarını belirli bir komisyon veya ücret karşılığı kiralayan kişilerin hesabına göndermelerini söyledikleri ve elde edilen parayı da kripto varlıklar üzerinden akladıkları belirlenmiştir. Dosya kapsamında yer alan 43 müştekinin toplamda 2 milyon 839 bin 649 lira dolandırıldığı tespit edilmiştir."

Maddi gerçeği ortaya çıkarılabilmek için başlatılan soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmüş, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilip incelenmiş ve soruşturma sonucunda 'nitelikli dolandırıcılık' eylemlerine aktif olarak katıldıkları tespit edilen 68 şüpheli, Erzurum merkezli olmak üzere 29 ilde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmış, 68 şüpheliden 56'sı tutuklanmış, 12'si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."