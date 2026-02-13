Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 2.8 Milyon Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 2.8 Milyon Lira

13.02.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen operasyonda 68 şüpheli, 43 kişiyi toplamda 2.8 milyon lira dolandırdı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum merkezli 29 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, şüphelilerin müştekilerden aldıkları paraları komisyon karşılığı kiralanan hesaplara yönlendirerek 43 kişiyi toplam 2 milyon 839 bin 649 lira dolandırdıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 26 Eylül 2025'te yapılan ihbar doğrultusunda Başsavcılık tarafından 20 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan koruma tedbirleri uygulanmak suretiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri kapsamında elde edilen veriler, HTS ve banka hesaplarının incelendiği bildirilen açıklamada, "Şüphelilerin araç kiralama sitelerinin kopyalarını yaparak müştekilerden araç kiralama vaadiyle, araç kiralama ücreti ve depozito ücreti adı altında para aldıkları, sonrasında müştekileri yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı telefondan arayıp, araç kiralama şirketinin kasko sigorta biriminden aradığını söyleyerek tekrar para istedikleri, çeşitli bahanelerle müştekiden para istemeye devam ettikleri müştekinin dolandırıldığını anlayana kadar bu görüşmelerin devam ettiği belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin para isteyerek dolandırdıkları müştekilerden söz konusu paraları, hesaplarını belirli bir komisyon veya ücret karşılığı kiralayan kişilerin hesabına göndermelerini söyledikleri ve elde edilen parayı da kripto varlıklar üzerinden akladıkları belirlenmiştir. Dosya kapsamında yer alan 43 müştekinin toplamda 2 milyon 839 bin 649 lira dolandırıldığı tespit edilmiştir."

Maddi gerçeği ortaya çıkarılabilmek için başlatılan soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmüş, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilip incelenmiş ve soruşturma sonucunda 'nitelikli dolandırıcılık' eylemlerine aktif olarak katıldıkları tespit edilen 68 şüpheli, Erzurum merkezli olmak üzere 29 ilde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmış, 68 şüpheliden 56'sı tutuklanmış, 12'si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Erzurum, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 2.8 Milyon Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
16:22
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 16:48:08. #7.11#
SON DAKİKA: Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 2.8 Milyon Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.