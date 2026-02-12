Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 68 Gözaltı - Son Dakika
Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 68 Gözaltı

Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 68 Gözaltı
12.02.2026 12:15
Erzurum merkezli operasyonda 29 ilde 68 şüpheli yakalandı, 2 milyar lira dolandırıcılık tespit edildi.

Erzurum merkezli 29 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin ortak çalışmasında, yasal araç kiralama web sitelerinin sahte benzerlerini oluşturup oltalama (phishing) yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığının tespiti üzerine belirlenen şüpheliler, 5 ay fiziki ve teknik takibe alındı.

Ekipler, şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 lira hareketlilik tespit etti.

Erzurum merkezli Adana, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Trabzon, Karabük, Van, Yalova ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek, 2 pompalı av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, çok sayıda dijital materyal ile sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

