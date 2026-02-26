Siber Dolandırıcılık ve Hukuki Riskler Anlatıldı - Son Dakika
Siber Dolandırıcılık ve Hukuki Riskler Anlatıldı

Siber Dolandırıcılık ve Hukuki Riskler Anlatıldı
26.02.2026 10:20
Biga'da üniversite öğrencilerine banka hesaplarının kullanımı ve siber dolandırıcılık riskleri öğretiliyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde üniversite öğrencilerine banka hesaplarının başkaları tarafından kullanılmasının hukuki riskleri ve siber dolandırıcılık yöntemleri anlatıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Biga İİBF Dekanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Topkaya ve Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Bilgücü ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan sunumda, özellikle son dönemde üniversite öğrencilerini hedef alan "IBAN kiralama" ve "hesap kullandırma" ilanlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ekipler, sosyal medya üzerinden "komisyon karşılığı kolay kazanç" vaadiyle kandırılan gençlerin, farkında olmadan terörün finansmanı, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gibi suç zincirlerine dahil edildiğini aktardı.

Öğrencilerin merak ettiği hususları yanıtlayan Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerin ağır adli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini hatırlattı.

Demir, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, banka hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması durumunda hesap sahiplerinin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabileceğini belirtti.

Etkinlik, Demir'in siber suçların yargı boyutu hakkındaki teknik soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

