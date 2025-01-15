Siber Güvenlik Kanunu Teklifi Görüşülmeye Başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi Görüşülmeye Başlandı

Geniş Video İzle

TBMM Milli Savunma Komisyonu, 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni görüşmeye başladı.

15.01.2025 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında başladı. Akar, "Bu siber alanda bütün ülkeler kendilerini koruma ve kollama, güvenliklerini sağlamak için önemli çalışmaları yaptılar, yapıyorlar. Bizim de bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var, önemli yatırımlarımız var, gelişmeler var, yaptığımız işler var, almakta olduğumuz tedbirler var. Şu ana kadar da çok şükür bütün kurumlarımız çok başarılı bir şekilde kendilerinin görevlerini yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ancak bunların bir bütün halinde olabilmesi bakımından gerekli koordinasyonun, sinerjinin sağlanması bakımından böyle bir düzenleme ihtiyacı olduğundan hareketle arkadaşlarımızın yaptığı bir hazırlık var" dedi.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, kanun teklifiyle ilgili bilgi verdi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise teklifin Anayasa'ya aykırılığı konusunda söz aldı. Ardından kanun teklifi geneli üzerine milletvekilleri konuştu.

Teklifte, " Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi, siber olayların muhtemel etkilerini azaltmaya yönelik esasların belirlenmesi, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşların siber saldırılara karşı korunmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması, ülkenin siber güvenliğini güçlendirmek için strateji ve politikaların belirlenmesi ile Siber Güvenlik Kurulu'nun kurulmasına ilişkin esasların düzenlenmesi"nin amaçlandığı belirtildi.

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi Görüşülmeye Başlandı
Kaynak: ANKA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Güvenlik Kanunu Teklifi Görüşülmeye Başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:08:36. #1.11#
SON DAKİKA: Siber Güvenlik Kanunu Teklifi Görüşülmeye Başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.