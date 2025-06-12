Siber Güvenlik Zirvesi Yapıldı - Son Dakika
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Siber Güvenlik Zirvesi Yapıldı

12.06.2025 14:08
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TBD, siber güvenlik farkındalığını artırmak için 8. Zirve'yi düzenledi. Katılım yüksek oldu.

(ANKARA) - Türkiye Bilişim Derneği (TBD), toplumun tüm katmanlarında 'siber güvenlik farkındalığı' oluşturmak için "Geleceğin Siber Ekosistemi: Güven, Direnç ve İnovasyon" temasıyla 8'inci Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'ni gerçekleştirdi.

Türkiye Bilişim Derneği'nce, "Geleceğin Siber Ekosistemi: Güven, Direnç ve İnovasyon" temasıyla düzenlenen 8. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ana Konferans Salonu'nda yapıldı.

TBD Genel Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat'in açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da açılışta katılımcılara seslendi.

"Bilişim sektörünün yatırımcıları, girişimcileri ve emektarları yeşil pasaport kapsamına alınmalı"

Altınsaat, "Dijital egemenliğin zarar görmesini engelleyecek dayanıklılık seviyesine ulaşmalıyız. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmuş olması ve Siber Güvenlik Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ülkemiz adına çok önemli gelişmelerdir. Dijital dönüşüm ve siber güvenlik aynı teknoloji üzerinde birbirini tamamlayan iki konu olarak yaşamalı ve biri diğerinin alt kümesi gibi değerlendirilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Yeşil pasaport uygulamasının genişletilmesine yönelik mevzuat çalışmasına değinen Altınsaat, "Üretimlerimiz ile yurt dışı pazarlarda kendimize yer ediniyor ve ihracat rakamlarında önemli oranlarda destek sağlıyoruz" sözleriyle bilişim sektörünün yatırımcıları, girişimcileri ve emektarları da bu kapsama dahil edilmesini istedi.

"Siber güvenlik bireyselden çıkmış, devletin geleceğini ilgilendiren bir konuma gelmiştir"

Altınsaat, şöyle devam etti:

"Dijital çağın hızla geliştiği günümüzde, siber güvenliğin yanı sıra dijital egemenlik, bağımsızlık ve dayanıklılık kavramları ulusal güvenliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dünyanın dört bir yanında devletler ve kurumlar, dijital alandaki varlıklarını güçlendirmek ve korumak adına kapsamlı stratejiler geliştirmekte.

Yapay zeka başta olmak üzere yenilikçi teknolojiler geliştikçe saldırı vektörleri daha akıllı ve etkili hale gelmekte. Günümüzde kritik altyapılar, haberleşme sistemleri ve BT ağlarının dijital saldırılara karşı korunması amacıyla devletin siber güvenliğini sağlamalıyız ve dijital egemenliğin zarar görmesini engelleyecek dayanıklılık seviyesine ulaşmalıyız.

Son 15 yıldır, konu ile ilgili çok sayıda adımlar atıldı. 2025 yılının ilk üç ayı ise ülkemizde bu konunun şu ana kadar ki en önemli dönüm noktası oldu. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmuş olması ve Siber Güvenlik Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ülkemiz adına çok önemli gelişmelerdir. Bu konuda emeği geçen, irade gösteren ve kararlılıkla bu adımları atan tüm ilgili, görevli, karar verici ve yetkilileri tebrik ediyor, ülkemiz adına şükranlarımızı sunuyorum.

SGB'na 'Dijital Dönüşüm' görevinin de verilmiş olmasının çok titizlikle uygulanması, konunun siber güvenlik eko sistemi kadar, dijitalleşme eko sistemini de dikkate alarak ilerlemesi gerekliliği de çok önemlidir. Dijital dönüşüm ve siber güvenlik aynı teknoloji üzerinde birbirini tamamlayan iki konu olarak yaşamalı ve biri, diğerinin alt kümesi gibi değerlendirilmemelidir."

Zirveye yüksek katılım

Zirvede, "Kritik Altyapılarda Sessiz Savaş: Dijital Saldırılar, Fiziksel Etkiler, Yapay Zekanın Getirdiği Tehditler"  ve "Siber Savunmada Yerlileşme: Sorunlar ve Fırsatlar Girişimci, Yatırımcı ve Kamu Perspektifiyle Kritik Bir Yolculuk" oturumları gerçekleştirildi. Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri Töreni'nde düzenlenen zirvede, "Büyük Dil Modellerinin İmkan ve Kabiliyetleri ile Getirdiği Riskler" ve " Mahremiyet Koruyucu Tekniklerin Yapay Zeka Eğitiminde Kullanımı" panelleri de gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

Dijital Dönüşüm, Etkinlikler, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Güvenlik Zirvesi Yapıldı - Son Dakika

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