Siber Suç Operasyonu: 20 Gözaltı - Son Dakika
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Siber Suç Operasyonu: 20 Gözaltı

21.07.2026 07:22
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İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı, dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

İSTANBUL merkezli 16 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; sanal medya platformları üzerinden verdikleri reklamlar aracılığıyla banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilerin kullanımına kiralayan kişilerin, 'hesapçı' olarak tabir edilen kişiler temin eden, bu kişilerle buluşmalar organize ederek banka hesap bilgilerini 'atıcı' olarak tabir edilen kişilere ileten şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, dolandırıcılık suçundan elde edilen gelirlerin hesapçıların banka hesaplarına aktarılmasını sağladıkları, hesapçıları himayeleri altında tutarak hesaplara aktarılan haksız kazancın bankalardan nakit olarak çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri belirlendi. Bu kapsamda, tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Suç Operasyonu: 20 Gözaltı - Son Dakika

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